Воронкообразные облака в Тюмени: очевидцы поделились кадрами ранним утром 24 июня

Ранним утром, около пяти часов, в среду, 24 июня, жители Тюмени заметили в небе необычные воронкообразные облачные образования. Фотографии и сообщения об этом оперативно появились в городских пабликах. По словам очевидцев, воронки так и не успели превратиться в полноценный смерч, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, накануне метеорологи предупреждали жителей региона о возможном ухудшении погодных условий. В регионе ожидались грозы, порывистый ветер, обильные осадки и вероятность образования смерчей. Такие атмосферные явления обычно возникают на стыке разнородных воздушных потоков и нередко сопутствуют мощным грозовым фронтам.

После появившейся информации о вероятности торнадо жители Тюмени с особым вниманием следят за небом. Однако, как пояснила климатолог Наталья Пригоровская, реальная угроза для города исходит не столько от смерчей, сколько от других атмосферных явлений, которые уже становятся привычным фоном нового климатического уклада в регионе. Именно они, по мнению эксперта, представляют куда более серьезную опасность для областного центра.

«Смерч — явление локальное и относительно редкое. Намного чаще регион сталкивается с комплексом опасных конвективных процессов: интенсивными осадками, грозами, градом и сильным ветром. Именно они наносят основной экономический ущерб», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что смерч повредил в Кушве 97 домов.