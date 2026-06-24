«По осколкам твоего сердца»: что ждет зрителей во второй части фильма по роману россиянки Анны Джейн?

Создатели фильма «Твое сердце будет разбито» (16+), снятого по мотивам романа красноярской писательницы Анны Джейн, анонсировали продолжение. Картина вышла в российский прокат 26 марта и к 11 мая, по данным ЕАИС, собрала более 900 млн руб. В мае стало известно, что ленту планируют показать в Латинской Америке, сообщил prmira.ru.

По данным издания, в основу второй части ляжет роман «По осколкам твоего сердца» (16+), который продолжает историю героев первой киноленты. Съемки намечены на весну следующего года. Имя режиссера пока не раскрывается. В прокат фильм должен выйти 14 октября 2027 года.

По информации издания, Анна Джейн родилась в Красноярске в 1988 году и писала для подростков и молодежи от 12 до 25 лет. С 2010 года публиковала тексты в интернете, а с 2014-го — в печатном виде. 1 февраля 2023 года стало известно о ее смерти из-за проблем со здоровьем. Трижды она признавалась самым издаваемым автором в России.

Ранее сообщалось, что в Рузском округе пройдет трейл «Зеркало» по местам съемок фильма.