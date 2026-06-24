Стали известны последствия, к которым может привести отказ Диброва от операции

Телеведущий Дмитрий Дибров, госпитализированный после падения в ночном клубе, получил серьезную травму правой руки. Врачи диагностировали у него перелом лучевой кости после падения в московском клубе. Медики настаивали на срочном хирургическом вмешательстве — установке металлических пластин, чтобы избежать осложнений. Однако Дибров от операции отказался и покинул больницу, пообещав вернуться на обязательный прием позже, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, отказ от операции чреват серьезными последствиями. Врачи предупредили шоумена, что без хирургического вмешательства возможно неправильное срастание кости, что приведет к деформации руки и ослаблению мышц. Также высок риск повреждения нервов, что может вызвать онемение пальцев и слабость кисти.

В худшем случае, пишет Mash, Дибров может навсегда утратить функциональность руки. Сейчас у него выраженный отек и интенсивная боль.

Бывшая жена ведущего Полина Диброва подтвердила, что Дмитрий выписан, но подчеркнула, что впереди — долгий путь реабилитации. Она отметила, что восстановление будет сложным, и пожелала бывшему мужу ответственного подхода к лечению.

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