Автомобили вышли на первый план: какое кино особенно любят жители Подмосковья

Автомобиль в кино все чаще становится не просто частью декораций, а самостоятельным элементом сюжета. Согласно совместному исследованию Авито Авто и онлайн-кинотеатра KION, 75% россиян предпочитают фильмы и сериалы, в которых транспорт занимает заметное место. Москва и Московская область вошли в число регионов с высоким интересом к такому контенту, пишет REGIONS .

Среди автомобилей наибольший отклик у зрителей вызывают спортивные модели — их предпочитают 30% участников опроса. Еще 15% выбирают классические ретроавтомобили, 12% — редкие суперкары, а 9% обращают внимание на специально созданные для съемок кастомные машины.

Наиболее привлекательными автомобильными сценами 19% респондентов назвали погони. Дрифт и различные трюки выбрали 18% опрошенных, автопутешествия — 16%, а трековые гонки — 15%.

В вопросе автомобильной эстетики зрители чаще всего отдают предпочтение современным моделям. Их выбрали 32% участников исследования. Машины начала 2000-х интересны 20% респондентов, а автомобили 1950–1960-х и 1980–1990-х годов получили по 18% голосов.

При этом наличие эффектных машин не является главным условием выбора фильма. Для 62% опрошенных ключевым остается качественный сюжет. Еще 31% предпочитают картины, основанные на реальных событиях, а по 30% участников обращают внимание на зрелищность и актерский состав.