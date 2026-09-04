В беседе с телеканалом РЕН ТВ артист назвал эту композицию одним из счастливых моментов в своей жизни.

«У вас в жизни были счастливые минуты? Вы хотели бы о них забыть? Ну вот и все!» — сказал он, дав понять, что песня навсегда останется для него особенной.

В этом году Шуфутинский дает два концерта подряд: 3 сентября — «Я календарь переверну» и 4 сентября — «Я календарь перевернул». Ради этих выступлений артист даже отказался от частного корпоратива, который был запланирован на эту дату. По его словам, такие концерты стали для него и его поклонников традицией, и он не готов менять ее ради других предложений.

Помимо творчества, Шуфутинский рассказал и о личных делах. Он приобрел отдельную однокомнатную квартиру в Москве специально для хранения своих наград — многочисленных статуэток и грамот. Артист признался, что они поднимают ему настроение и помогают поддерживать самолюбие.

3 сентября уже много лет в народе называют «шуфутиновым днем». Почти каждый в этот день хотя бы раз напевает легендарную песню, а сам артист продолжает радовать поклонников новыми выступлениями и признается, что эта дата навсегда останется для него особенной.

Ранее сообщалось, что Михаил Шуфутинский шесть лет пытается продать свой особняк с США.