В Луховицах стартуют осенние ярмарки «Дары Подмосковья»: график и адреса площадок

В округе Луховицы в субботу, 12 сентября, дают старт традиционным ярмаркам. Торговые ряды под названием «Дары Подмосковья» начнут работу в субботу и будут принимать гостей вплоть до начала октября.

Организаторы ожидают, что проект поможет местным жителям делать качественные закупки без переплат, напрямую общаясь с теми, кто вырастил урожай.

На прилавках появится продукция как крупных сельхозпроизводителей, так и частных подворий. В ассортименте — корнеплоды: картофель, свекла, морковь, лук и капуста. Также к продаже предложат ягоды, фрукты, семенной материал, мед, разнообразные соленья и варенья. Организаторы отмечают, что вся продукция проходит проверку, а цены на нее значительно ниже рыночных за счет того, что товар поступает без посреднических надбавок.

График работы ярмарок продуман до мелочей. По субботам — 12, 19 и 26 сентября, а также 3 октября — торговая зона разместится у здания магазина на улице Гайдара, 4. По воскресеньям — 13, 20 и 27 сентября, 4 октября — площадка переберется в Советский переулок, где для этих целей выделена специальная ярмарочная территория (между зданием МФЦ и швейной фабрикой). Открытие в каждый из дней — в 8 утра. Важным дополнением стало решение властей об организации бесплатной доставки овощей и фруктов до дома для одиноких пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также для участников СВО и их семей.

Особый колорит обещает первый ярмарочный день. Параллельно с основной торговлей на площади перед Домом культуры «Старт» развернется школьная ярмарка. Ученики и учителя местных школ представят выращенное на приусадебных и школьных участках: овощи, фрукты, домашнюю выпечку, варенье, соленья и изделия, созданные в кружках декоративно-прикладного творчества. Начало этого события назначено на 09:00. Детвора в ярких нарядах скоморохов и коробейников устроит для посетителей целое представление: с песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах и шутливыми театрализованными сценками.

«Проект «Дары Подмосковья» помогает сохранять сельскохозяйственные традиции. Главное же — это помощь жителям. С помощью ярмарок они запасаются на зиму и тратят на это меньше денег, чем если бы пошли за покупками в магазин. Ярмарки обещают быть теплыми, щедрыми и по-настоящему семейными. Спасибо производителям, которые поддержат нашу инициативу, и приглашаем жителей приобрести широкий ассортимент продуктов с плодородной луховицкой земли, а еще зарядиться позитивным настроением», — анонсировал событие глава округа Луховицы Марк Черемисов.

Таким образом, ярмарочный сезон в Луховицах превращается в долгожданный праздник, где каждый сможет не только пополнить запасы, но и отдохнуть душой — под музыку, смех и щедрое осеннее солнце.