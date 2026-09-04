В Реутове на 65% завершили реконструкцию спорткомплекса «Старт»

На улице Новая в Реутове продолжается реконструкция спортивных сооружений МАУ Спорткомплекс «Старт» общей площадью более 4,4 тыс. кв. м, строительная готовность объекта достигла 65 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы, в них задействованы 59 рабочих, три инженерно‑технических работника и семь единиц техники. Они ведут устройство футбольного поля и беговых дорожек. В помещениях подтрибунного пространства идет монтаж инженерных систем, электромонтажные работы и не только.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений, а также создание плоскостных спортивных объектов. В составе стадиона обустроят трибуны на 1 тыс. мест, в подтрибунных помещениях разместятся блок медицинских помещений, тренажерные залы, пищеблок. На стадионе установят современную систему освещения, обустроят отдельно стоящее некапитальное здание — ангар для хранения техники и инвентаря.

На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов, выполнят комплексное благоустройство с озеленением, открыть стадион планируется в 2027 году.

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