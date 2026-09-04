Две галактики тянутся друг к другу: школьники придумали им имя, похожее на признание в любви

Американские старшеклассники, проходившие стажировку в обсерватории на Гавайях, получили снимок двух сталкивающихся спиральных галактик, пишет Popular Science. Объект NGC 7253 находится более чем в 200 млн световых лет от Земли и расположен в области, которая относится сразу к двум созвездиям: Пегасу и гавайскому Воздушному змею Кавело.

Участники научного проекта из учебного заведения Уэйакея и Школы искусств и наук Волкейно провели неделю на базе Gemini North в Хило. Они изучали работу обсерватории, основы астрономии и выбирали объекты глубокого космоса для наблюдений.

По словам стажера Райана Рахмана, NGC 7253 заинтересовал команду не только как пара сливающихся галактик, но и как объект внутри важного гавайского навигационного созвездия.

Две галактики разделяют около 4 млн световых лет, но их гравитационная связь уже ведет к будущему слиянию. Примерно через миллиард лет они должны объединиться, что усилит образование новых звезд. На снимке уже видны ярко-розовые области H II, связанные с молодыми звездами и ионизированным водородом.

Другие школьники из проекта позже дали объекту романтичное и длинное имя Nā ʻUhane Māhoe Huki Pū i ke Ola — «Духи-близнецы, вместе создающие жизнь».