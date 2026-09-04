Платная МРТ изменилась с 1 сентября: почему нововведение вызвало споры

С 1 сентября 2026 года в России действуют обновленные правила проведения магнитно-резонансной томографии. Изменения касаются платных медицинских услуг: пациенты коммерческих клиник могут пройти МРТ без предварительного направления от врача, пишет Газета.ру.

При этом при проведении исследования по полису обязательного медицинского страхования направление специалиста по-прежнему требуется. Это касается и государственных медицинских учреждений, и частных клиник, работающих в системе ОМС.

В платном медицинском центре решение о проведении МРТ принимает врач-рентгенолог. Специалист должен оценить состояние пациента и убедиться в отсутствии противопоказаний к исследованию. Таким образом, человеку не обязательно отдельно обращаться к терапевту или профильному врачу только для получения направления.

Изменения вызвали обсуждение среди россиян. Одним из возможных последствий эксперты называют увеличение числа случайных находок — незначительных изменений, которые могут не представлять угрозы для здоровья, но способны стать причиной дополнительного беспокойства и обследований.

В тематических сообществах пользователи также высказывают разные мнения о необходимости МРТ и его диагностической ценности. При этом решение о целесообразности исследования и его интерпретация должны учитывать медицинские показания и заключение специалиста.