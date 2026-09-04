Сергей Собянин: Московские коммунальщики обновили пять школ в Донецке и Луганске

Столичные коммунальные службы обновили пять учебных заведений в Луганске и Донецке в этом году. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все объекты реконструировали в соответствии с нашими стандартами создания современной образовательной среды», — отметил он.

В Луганске работы провели в двух школах и гимназии. В зданиях привели в порядок фасады и кровлю, учебные помещения и инженерные системы, а также прилегающие территории.

В Донецке в школе, которая пострадала от обстрелов, заменили кровлю, перекрытия, окна и двери. Также обновили инженерные системы, обустроили специализированные кабинеты, благоустроили пришкольную территорию. Еще в одной школе, подвергшейся ударам БПЛА, обновили фасад и окна, инженерные и слаботочные системы, провели благоустройство.

«С 2022 года провели работы еще в десятках учебных заведений Донецка и Луганска. Были восстановлены внутренние инженерные системы, заменены окна и двери, отремонтированы кровли и фасады. Особое внимание уделили пищеблокам — их не только отремонтировали, но и оснастили современным оборудованием», — добавил Собянин.

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