Жителям Подмосковья рассказали о возможности проголосовать на выборах электронно

«Во-первых, экономит время избирателей, а во-вторых, делает сам процесс голосования более комфортным и доступным, особенно для тех, кто по объективным причинам не может прийти на участок. Конечно, техническая сторона требует самого пристального внимания и постоянного совершенствования, чтобы исключить малейшие сомнения», — отметила Родионова.

По ее словам, в случае если система будет показательно устойчива и прозрачна, это может значительно повысить общую электоральную активность. Она подчеркнула и важность того, чтобы ЦИК и разработчики обеспечили бесперебойную работу и понятный механизм проверки итогов.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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