5 сентября православные отмечают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также чтут память нескольких святых. В народном календаре этот день известен как Луп Брусничник или Брусничный день.

Отдание Успения завершает праздничный период, начавшийся 28 августа. В этот день в храмах вновь звучат песнопения, посвященные Пресвятой Богородице. Верующие вспоминают событие Успения и почитают Божию Матерь.

5 сентября Церковь также совершает память мученика Луппа Солунского, священномученика Иринея Лионского, преподобных Евтихия и Флорентия, а также святителя Каллиника, патриарха Константинопольского.

В народной традиции 5 сентября связывали с началом сбора брусники. Ягоду заготавливали на зиму, использовали для варенья, напитков и выпечки. Созревание брусники также считалось ориентиром для проведения сельскохозяйственных работ. С этим временем связывали уборку овса и обработку льна.

С днем были связаны и народные запреты. По поверьям, 5 сентября не рекомендовалось одалживать деньги и вещи, заниматься уборкой, принимать важные решения, ссориться и сплетничать. Также существовало поверье, что в этот день не стоит стричься.

При этом 5 сентября считалось подходящим днем для свадьбы. В народе верили, что заключенный в этот день брак будет долгим и счастливым.

Особое внимание обращали на природные явления. Если журавли к 5 сентября уже начинали улетать на юг, это воспринимали как признак раннего похолодания и ненастной осени.