В Подмосковье более 438 тыс. учащихся приняли участие в мероприятиях ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом отметили в школах Подмосковья
Фото: [Навигаторы Детства Московской области]
В Подмосковье более 438 тыс. школьников и студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Памятные мероприятия были организованы «Навигаторами детства» для учащихся школ и колледжей в рамках Всероссийской акции «Память защищает».
Так, для ребят провели мастер-класс «Журавлик памяти», Час памяти «Прерванный урок», тренинг «Пойми себя — пойми другого» и другие мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей региона.