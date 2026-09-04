Многие хозяева целуют своих кошек и собак, полагая, что если питомец чистый и здоровый, то никакой опасности нет. Однако врачи предупреждают: слюна и шерсть животных содержат микроорганизмы, которые могут вызвать серьезные инфекции у человека. Особенно уязвимы люди старше 50 лет, дети и те, у кого ослаблен иммунитет. О том, какие риски скрывают поцелуи с питомцами и как защитить себя, сообщает REGIONS врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко

Что скрывается в пасти и на шерсти питомца

Ротовая полость кошек и собак содержит сотни видов бактерий. Большинство из них безвредны для здорового человека, но некоторые могут вызывать заболевания. Среди наиболее опасных — пастерелла (Pasteurella multocida), которая обитает во рту у 70–90% кошек и 20–50% собак. При попадании в организм через слюну она может вызвать кожные инфекции, воспаление лимфоузлов и даже пневмонию. Также в слюне животных встречается бактерия Capnocytophaga canimorsus — у людей с ослабленным иммунитетом она способна привести к тяжелому заражению крови (сепсису).

На шерсти и морде питомцев могут находиться яйца гельминтов (паразитов), особенно если животное гуляет на улице или вылизывается. Через поцелуй они легко попадают в организм человека. Кроме того, кошки и собаки могут быть переносчиками стригущего лишая — грибка, поражающего кожу и волосы, даже если у питомца нет видимых признаков болезни.

«Болезни от животных называются зоонозами. Некоторые из них протекают бессимптомно, но у людей с ослабленным здоровьем могут дать тяжелые осложнения. Поэтому, если вы целуете питомца, вы рискуете не только в момент контакта, но и в долгосрочной перспективе», — поясняет Александра Куденко.

Какие болезни передаются через поцелуи и облизывание

Врачи выделяют несколько основных инфекций, которые можно подхватить при тесном контакте с питомцем:

пастереллез — бактериальная инфекция, вызывающая воспаление кожи, лимфоузлов, а у пожилых людей с хроническими заболеваниями легких — тяжелую пневмонию;

капноцитофагоз — редко встречающаяся, но очень опасная инфекция, которая может вызвать сепсис и привести к смерти, особенно у людей без селезенки, с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями;

гельминтозы — заражение паразитами (например, токсокарами, эхинококком), которые поражают печень, легкие и даже головной мозг;

стригущий лишай — грибковое заболевание кожи, вызывающее зуд, выпадение волос и воспаление;

токсоплазмоз — паразитарное заболевание, особенно опасное для беременных женщин, так как может привести к тяжелым поражениям плода.

«Многие ошибочно полагают, что если помыть питомца, то опасность исчезнет. Но бактерии живут в слюне и на слизистых, их не смыть водой. Микробиом животных сильно отличается от человеческого. То, что является нормой для кошки или собаки, для нас может стать источником инфекции. Особенно осторожными стоит быть людям после 50 лет, у которых иммунитет уже не такой сильный, как в молодости», — говорит Александра Куденко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как защитить себя и питомца

Врачи не призывают отказываться от нежности с животными, но советуют соблюдать несколько простых правил:

избегайте поцелуев в нос и губы, где скапливается больше всего бактерий. Если очень хочется выразить любовь, лучше поцеловать питомца в лоб или в макушку — там риск заражения ниже;

не позволяйте собаке или кошке облизывать ваше лицо, особенно если у вас есть царапины, ранки или воспаления на коже;

регулярно мойте руки с мылом после контакта с животным, особенно перед едой;

проводите профилактику: вакцинируйте питомца, обрабатывайте от паразитов не реже раза в 3 месяца и вовремя посещайте ветеринара.

«Вакцинация и дегельминтизация — это защита не только животного, но и всей семьи. Если питомец здоров и регулярно обследуется, риски значительно снижаются. Но даже в этом случае я рекомендую не целовать животных в морду и не позволять им лизать лицо. Пусть ваша любовь выражается в ласке, игре и заботе — это безопаснее и для вас, и для питомца», — завершает Александра Куденко.

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