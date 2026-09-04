Аналитическое агентство «Автостат» представило рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам августа 2026 года. Первое место заняло семейство LADA Granta, продажи которого составили 10,7 тыс. автомобилей. На модель пришлось 9,33% рынка, при этом результат оказался на 17,4% ниже показателя августа 2025 года.

Самой востребованной иностранной моделью стал Haval Jolion. За месяц продано 6268 таких кроссоверов, что соответствует доле 5,48%. Годовые продажи модели снизились на 5,6%.

Третью позицию занял Tenet T7 с результатом 6088 автомобилей. Далее расположились LADA Vesta с 5372 машинами и Tenet T4L, продажи которого составили 4596 экземпляров.

В оставшуюся часть первой десятки вошли LADA Iskra, LADA Niva Travel, Mazda CX-5, Belgee X50+ и Haval M6. Их продажи составили 3,2 тыс., 3,1 тыс., 3 тыс., 2,9 тыс. и 2,7 тыс. автомобилей соответственно.

Наиболее заметный рост среди моделей топ-10 показала Mazda CX-5 — ее продажи за год увеличились в 5,3 раза. Реализация LADA Niva Travel выросла на 22,3%. Продажи Haval M6, напротив, сократились на 14,3%.

За январь — август 2026 года Mazda CX-5 также стала лидером по темпам роста среди моделей первой десятки: ее продажи увеличились в восемь раз. Снижение за этот период зафиксировано только у LADA Granta и LADA Vesta — на 13,2% и 30,1% соответственно.

В рейтинге марок первое место в августе сохранила LADA. Компания реализовала 27,1 тыс. автомобилей, заняв 23,68% рынка. Вторым стал Haval с результатом 14,5 тыс. машин, третьим — Tenet с 12,2 тыс.

Следом расположились Geely и Changan, продавшие 6,6 тыс. и 6 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Belgee, Jetour, Mazda, Toyota и Jeland. Последняя марка впервые попала в топ-10, реализовав 2,4 тыс. автомобилей.

Положительную динамику относительно августа 2025 года среди десяти крупнейших марок показали только Mazda и Toyota. Их продажи выросли в 4,6 раза и на 4,6% соответственно. Наиболее заметное снижение зафиксировано у Belgee — на 43,5%. Продажи LADA сократились на 2%.

Всего в августе российский рынок новых легковых автомобилей составил 114,3 тыс. машин, что на 6,5% меньше прошлогоднего показателя. За восемь месяцев было реализовано 845 тыс. автомобилей — на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По итогам января — августа рост продаж отмечен у Mazda, Toyota, Haval и Belgee. Наиболее существенное снижение среди марок первой десятки показал Changan — на 22,7%. Расчеты «Автостата» основаны на данных АО «ППК» и собственной сегментации агентства.