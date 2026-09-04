Кубань резко пересаживается на газ: что заставило бизнес менять автопарк

Предприятия Краснодарского края в 2026 году заметно увеличили закупки автомобилей на природном газе. За восемь месяцев количество соответствующих тендеров выросло на 96,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе электронной торговой площадки «ТендерПро», передает РБК Краснодар.

На легковые автомобили пришлось 59,5% закупок, еще 40,5% составили грузовые машины. Наибольший рост спроса за год зафиксирован на «Валдай 45 LNG» — 232,8%. Закупки Lada Vesta CNG увеличились на 163,3%, «Газель NEXT LNG» — на 59,4%, ГАЗон NEXT CNG — на 14,6%, а Lada Largus CNG — на 13,7%.

В целом по России крупнейшая доля тендеров на транспорт с газомоторными установками приходится на Центральный федеральный округ — 35,1%. Далее следуют Приволжский округ с 26,4%, Южный с 9,7%, Северо-Западный с 9,6% и Уральский с 9%.

Одновременно на Кубани вырос интерес к переоборудованию уже используемого транспорта. За восемь месяцев спрос предприятий на установку газобаллонного оборудования увеличился на 218,4% в годовом выражении.

По словам коммерческого директора торговой площадки Елены Астафьевой, услугой чаще всего интересуются логистические компании, пассажирские перевозчики и владельцы корпоративных автопарков, в том числе службы доставки и такси.

Переход бизнеса на альтернативные виды топлива затрагивает и другие сегменты рынка. За январь — июнь 2026 года компании Краснодарского края увеличили закупки электромобилей на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю Кубань заняла четвертое место в России, ее доля составила 3,6% от общего числа закупок электромобилей.