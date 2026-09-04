Для бойцов спецоперации с инвалидностью адаптировали более 250 объектов в Подмосковье
Свыше 250 объектов инфраструктуры адаптировали для участников СВО в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье для участников СВО с инвалидностью адаптировали более 250 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Специалисты социальных служб проходят по всем регулярным маршрутам передвижения участников СВО, фиксируют проблемные места и формируют перечень задач. На сегодняшний день адаптировано уже более 250 объектов», — рассказал он.
Большая часть изменений коснулась дворов. На таких территориях адаптировали 88 объектов. В 67 подъездах устранили барьеры для передвижения. На 30 участках дорог и 10 пешеходных переходах создали условия для безопасного прохода. Также адаптировали 14 социальных объектов и шесть остановок общественного транспорта. Помимо этого, в 37 жилых помещениях провели перепланировку.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья».