Диабет можно заметить задолго до симптомов? Российская разработка дала надежду

Исследователи Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Южно-Уральского государственного медицинского университета разработали математическую модель для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета на срок до 10 лет. По данным авторов, точность системы превышает 80%, пишет Известия .

Для создания модели использовали данные 251 пациента в возрасте от 18 до 44 лет. Наблюдения проводились в челябинских клиниках с 2013 по 2016 год, а контрольное обследование завершилось в 2026 году. Среди участников было 48% мужчин и 52% женщин.

Алгоритм учитывает пять показателей: возраст, пол, уровень лептина, фибриногена и холестерина липопротеинов низкой плотности. Для мужчин разработчики также предусмотрели дополнительный коэффициент, связанный с особенностями распределения жировой ткани и регуляции артериального давления.

В ходе исследования были определены показатели, которые могут свидетельствовать о повышенном риске. Для женщин критическим ориентиром назван уровень лептина выше 29,1 нг/мл, для мужчин — содержание холестерина липопротеинов низкой плотности выше 3,76 ммоль/л.

Согласно результатам исследования, увеличение уровня фибриногена или холестерина на одну единицу связано с двукратным ростом вероятности развития метаболического синдрома. Каждый дополнительный год жизни, по расчетам авторов, увеличивает риск на 8,9%.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Марина Чумакова отметила перспективность разработки для персонализированной диагностики, но подчеркнула, что использованная выборка пока недостаточна для массового применения. Кардиолог Клинико-диагностического центра РУДН Дарья Ченцова считает, что подобная модель может помочь врачам рекомендовать изменения образа жизни еще до появления выраженных клинических симптомов.