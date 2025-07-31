Автомобильная выставка под открытым небом пройдет в Архангельском

16 и 17 августа музей-заповедник «Архангельское», расположенный в удобной транспортной доступности от Красногорска, станет местом проведения масштабного автомобильного фестиваля.

Уникальное сочетание исторических памятников и живописных парковых аллей послужит впечатляющим фоном для более чем 200 автомобилей, представленных коллекционерами, реставраторами и страстными поклонниками автомобильного мира.

«Автовыходные в Архангельском» продлятся с 10:00 до 21:00, предлагая посетителям широкий спектр транспортных средств: от роскошных суперкаров и машин, созданных для трека, до легендарной советской, японской, европейской и американской классики. Особое внимание будет уделено уникальным внедорожникам, подготовленным для экстремальных условий, гоночным автомобилям, редким коллекционным экземплярам и современным спортивным моделям.

Посетители фестиваля получат возможность поделиться своим опытом, узнать о новинках в автомобильной сфере, найти единомышленников, пообщаться с владельцами и экспертами, а также послушать познавательные лекции от ведущих специалистов, спортсменов и коллекционеров.

Для юных гостей музея-заповедника также подготовлена насыщенная программа: творческие мастер-классы, интерактивные развлечения и возможность прокатиться на педальных машинках, оформленных в стиле правил дорожного движения.

Более детальную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте музея-заповедника.