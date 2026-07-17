Агутин задолжал налоговой ₽25 тысяч

Продюсерский центр известного российского певца Леонида Агутина столкнулся с финансовыми трудностями. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина» счет на сумму около ₽25 тысяч. Компания, которая занимается творческой деятельностью и реализацией музыкальных проектов артиста, пока не погасила задолженность.

На данный момент сумма не считается значительной, но долг продолжает числиться за организацией. Информации о причинах возникновения задолженности или сроках ее погашения нет.

Одновременно с этим Агутин и его супруга Анжелика Варум приняли решение повысить стоимость аренды своей квартиры в Майами. Теперь снять жилье можно за $7 тысяч в месяц. Причиной повышения стало лишение супругов налоговых льгот во Флориде. Из-за этого ежегодный налог на недвижимость вырос примерно с $10 до $12 тысяч.

Ранее сообщалось, что режиссер и актер Никита Михалков оказался должен налоговой ₽2,2 млн.