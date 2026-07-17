10 тысяч шагов могут убить ваше сердце: как обычная ходьба летом становится опасной

Лето и жара могут превратить привычную физическую активность в риск для здоровья. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Сипан Саркисян рассказал REGIONS, почему ориентироваться на «золотую норму» в 10 тысяч шагов в день летом стоит с осторожностью.

«Рекомендация проходить 10 тысяч шагов в день не является универсальной нормой. При температуре выше +30 градусов организм испытывает дополнительную тепловую нагрузку: усиливается потоотделение, повышается частота сердечных сокращений, расширяются сосуды кожи для теплоотдачи», — объяснил врач.

Одновременно возрастает риск обезвоживания и нарушения электролитного баланса. Нагрузка на сердце в таких условиях сравнима с интенсивной тренировкой.

«Организм одновременно обеспечивает работу мышц и поддерживает нормальную температуру тела, а сердцу приходится перекачивать больше крови для охлаждения. Потеря жидкости с потом дополнительно снижает эффективность кровообращения», — подчеркнул Саркисян.

Наиболее уязвимы пожилые люди, пациенты с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, ожирением, а также дети, беременные и люди на диуретиках. У этих категорий способность организма эффективно отводить тепло снижена, обезвоживание развивается быстрее, отметил эксперт. Но даже здоровые люди рискуют столкнуться с перегревом и скачком давления.

«Высокая температура и физическая нагрузка изменяют сосудистый тонус, могут привести к колебаниям давления и нарушению ритма, а в редких случаях — к острому сердечно-сосудистому событию», — предупредил врач.

Кардиолог перечислил симптомы, которые требуют немедленной остановки прогулки: сильная слабость, головокружение, потемнение в глазах, одышка, боль в груди, перебои в работе сердца, спутанность сознания, тошнота или судороги. В таких случаях нужно перейти в прохладное место, восполнить потерю жидкости и при сохранении симптомов вызвать скорую помощь.

Оптимальный вариант летом — несколько коротких прогулок утром и вечером, а между ними — восполнение жидкости.

«Для сердца важнее регулярность и безопасность нагрузки, чем достижение определенного количества шагов за один раз», — резюмировал Саркисян.

Даже медленный темп уменьшает нагрузку, но не устраняет риск перегрева, особенно при высокой влажности и отсутствии тени.

Резкое охлаждение организма после жары, например, ледяной душ, может стать серьезным стрессом для сердца и сосудов. Контакт с холодной водой активизирует симпатическую нервную систему: выбрасываются катехоламины, сосуды сужаются, артериальное давление временно повышается. Это может спровоцировать тахикардию или, наоборот, замедление сердечного ритма, особенно опасное для людей с нарушениями ритма или проводимости.