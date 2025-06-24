Автопробег, начавшийся в Щелково, успешно завершился на территории Республики Алтай

Официальное начало мероприятия состоялось рядом со зданием Щелковского колледжа. Участникам экспедиции удалось преодолеть сложный маршрут общей протяженностью 4000 километров и достичь конечной точки — Республики Алтай. В ходе путешествия они посетили такие крупные города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Барнаул и Горно-Алтайск.

В каждом городе, который они посещали, участники автопробега осматривали значимые исторические объекты. Среди них — Мемориал Славы в Барнауле, представляющий собой впечатляющий комплекс, включающий в себя 24-метровый обелиск, скульптурную композицию «Расставание», Вечный огонь и плиты с именами четырнадцати тысяч воинов, павших в бою.

В рамках мероприятия было проведено несколько деловых встреч в различных регионах. В обсуждениях приняли участие представители различных организаций, связанных с автомобильной тематикой: предприятия автосервиса, дилерские центры, учебные заведения, молодежные и общественные организации, автошколы, автолюбители и специалисты в области автомобильной техники.

Реализация данного проекта осуществляется при содействии комитета «Опора России», специализирующегося на поддержке предпринимательской деятельности в сфере автомобильного бизнеса.