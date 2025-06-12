Автопробег в честь Дня России в Луховицах

К акции присоединились не только активисты партии «Единая Россия», но и неравнодушные жители города и округа: молодогвардейцы, представители бизнеса, члены автомобильного клуба «Zero Breath», работники автошколы «Гарант» и Валерия Фомина.

Любой желающий, имеющий личный транспорт, мог принять участие в мероприятии.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Маршрут автопробега охватил ключевые исторические места округа, связанные с Великой Отечественной войной. Колонна автомобилей посетила Аллею Славы в Луховицах, мемориальные комплексы в селах Подлесная Слобода и Матыра, а также другие знаковые объекты в близлежащих населенных пунктах.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«День России — праздник, который объединяет каждого из нас. Мы гордимся родной страной и рады, что она, несмотря на трудности и давление, уверенно идет вперед. Автопробегом мы показали, что этот праздник дорог нам, как и Россия. Луховичане приветствовали колонну машин — пешеходы махали и улыбались, автомобилисты сигналили. Пробег подарил участникам массу положительных эмоций», — отметила депутат муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Мероприятие прошло в соответствии с планом и без каких-либо инцидентов.