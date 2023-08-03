«АвтоВАЗ» готов обеспечить российских чиновников автомобилями
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Российский производитель легковых автомобилей заявил, что готов обеспечить российских чиновников транспортом. Подробности рассказало РИА Новости.
После заявления президента РФ о том, что российские чиновники должны пересесть с иномарок на машины отечественного производства, «АвтоВАЗ» сообщил, что обладает необходимыми мощностями для того, чтобы обеспечить поставки автомобилей по госзаказу. При этом в организации отметили, что смогут поставить любое количество транспортных средств.
По мнению главы государства переход на отечественные автомобили даст стимул к развитию российских брендов, в том числе и автомобилей.