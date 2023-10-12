Азаров: украинская армия стала испытывать заметный дефицит офицерского состава

Из-за высоких потерь в ВСУ перестало хватать тех, кто может занимать ответственные командные должности. Такое явление невозможно быстро ликвидировать.

Об этом заявил бывший премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, этот дефицит не удастся покрыть простой мобилизацией гражданского населения. И обучить в короткие сроки квалифицированного офицера также невозможно.

«В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров», - написал он в своем микроблоге.

Азаров назвал причины такой нехватки. Часть опытных и обстрелянных военных погибла на фронте, еще часть уехала на Запад для получения и освоения новой техники. На смену им прийти некому, поскольку самые мотивированные к службе люди гибнут на передовой. Текущие пополнения в офицерском корпусе неопытны, из-за чего совершают ошибки, и из-за этого гибнут люди.