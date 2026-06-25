Ажиотаж на топливо в Костроме: что происходит на АЗС

В мае 2026 года в России резко увеличились операции с наличной иностранной валютой. Основной рост пришелся на доллары, евро и юани на фоне укрепления рубля. Об этом пишет « Известия ».

В мае 2026 года в России зафиксировано заметное увеличение спроса на иностранную валюту. По данным участников финансового рынка, объем операций по покупке валюты в крупных банках вырос примерно на 31% по сравнению с началом года. Наибольший интерес наблюдался к доллару, евро и юаню.

Влияние укрепления рубля

Одним из ключевых факторов роста спроса стало укрепление российской валюты. К концу весны рубль прибавил около 12% и достиг уровня примерно 71 рубль за доллар. Аналогичная динамика наблюдалась и по отношению к другим основным мировым валютам.

Поведение населения и рыночные ожидания

Эксперты отмечают, что более выгодный курс стимулировал граждан и инвесторов активнее приобретать иностранную валюту. Участники рынка связывают такую динамику с ожиданиями возможных колебаний курса и стремлением зафиксировать более привлекательные условия покупки.