В Москве и Подмосковье взносы на больничный перечислили почти 2 тыс. самозаняты

В Москве и Московской области взносы на больничный перечисляют свыше 1,5 тыс. самозанятых. Заявления о вступлении в программу добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности принимают в Отделении Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области.

Самозанятые, которые регулярно уплачивают взносы в течение шести месяцев, могут оформить первые оплачиваемые листки по временной нетрудоспособности с августа. Большинство таких граждан в регионе отдали предпочтение более высокой страховой сумме, которая может составлять 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Для получения парва на оплачиваемый больничный им нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении Соцфонда путем подачи заявления через мобильное приложение «Мой налог», на портале госуслуг или в клиентской службе.

Взносы можно уплачивать каждый месяц или одним платежом за год, они рассчитываются по фиксированной ставке – 3,84%. При страховой сумме в 35 тыс. рублей он равен 1344 руб., при 50 тыс. – 1920 руб. в месяц. В сообщении уточнили, что перечислять взносы можно только для оплаты больничных по болезни, они не распространяются на получение пособий в связи с материнством.

Узнать другие подробности по теме можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

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