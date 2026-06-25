Новые дома готовятся к сдаче: в городском округе Коломна продолжается расселение из аварийного жилья

«Расселение из аварийного жилья — один из ключевых приоритетов народной программы „Единой России“. Мы видим реальные результаты: в Коломне и Озерах люди получают современные квартиры с полной отделкой, готовые для жизни», — отметил депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По информации пресс-службы, в микрорайоне Подлипки готовится к сдаче в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Из 54 квартир 51 предназначена для переселенцев. По каждой уже заключен муниципальный контракт. После завершения чистовой отделки новоселы получат ключи — планируется, что это произойдет уже в августе. Все квартиры сдаются с полной отделкой, сантехникой, плитами, застекленными балконами и лоджиями — полностью готовые для комфортного проживания.

По данным пресс-службы, в Озерах на площади Коммунистической уже сдан, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет новый многоквартирный дом, построенный по национальному проекту «Жилье и городская среда». Новоселье здесь справят 119 семей, переселяющихся из ветхого жилья. Квартиры передадут новоселам до 1 сентября. Во всех помещениях выполнена полная чистовая отделка: жильцы получат квартиры с обоями, напольным покрытием, натяжными потолками, межкомнатными дверями и установленной сантехникой.

«В микрорайоне Подлипки 51 семья уже в августе сможет справить новоселье, а в Озерах 119 семей переедут в новое жилье до 1 сентября. Важно, что квартиры передаются не просто „под ключ“, а с отделкой, сантехникой и плитами. Это значит, что люди могут сразу въезжать, не тратя время и деньги на ремонт. Держим этот вопрос на контроле. Программа продолжается — до конца года планируется расселить еще больше семей», — рассказал депутат Никита Чаплин.

Ранее сообщалось, что в Коломне обсудили концепцию благоустройства бульвара 800-летия.