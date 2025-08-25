Эксперты раскрыли, в какой месяц выгоднее бронировать новогодние туры за границу

Август является оптимальным временем для раннего бронирования зарубежных туров на новогодние праздники. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов.

По его мнению, организация путешествия летом позволяет сэкономить до 30% от итоговой стоимости путевки. Это связано с тем, что туроператоры и отели предлагают наиболее привлекательные цены в период с августа по конец сентября.

Традиционно популярными направлениями у российских туристов остаются Сейшельские острова, Маврикий, Мальдивы, Бали, ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет.

«Надо отметить, что дорогие отели в сегменте премиум разбираются довольно быстро, потом уже идут стандартные пятерки, четверки и в последнюю очередь трешки. К тому же, стыковочные рейсы по хорошим тарифам сметаются уже с середины августа и к концу сентября практически удобных рейсов нет», — отметил Самохвалов.

Он также рассказал, что с октября туроператоры и отели прекращают предоставление скидок, поскольку ожидают стопроцентную загрузку на период рождественских и новогодних праздников. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, бронирование в последний момент не только не принесет экономии, но и может ограничить выбор доступных вариантов по направлению, датам и категории отеля.

Ранее сообщалось, что россияне начали бронировать новогодние туры за полгода.