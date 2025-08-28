«Азооспермия»: «Радио Судного дня» передало за день 15 загадочных сообщений

Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", транслировала 15 новых сигналов. Об этом передает Телеграм-канал "УВБ-76 логи".

На радиостанции 28 августа в 09:09 по московскому времени прозвучало слово "вокзальный". Спустя восемь минут, в 09:17, диктор упомянул термин "азооспермия".

В эфире прозвучали еще 13 сообщений, среди которых были "водометный", "драпозаяц", "белобровый" и "книжица".

УВБ-76 — военная радиостанция, разработанная в 1970-х годах. Она преимущественно транслирует короткий монотонный сигнал, из-за чего получила прозвище "Жужжалка".

