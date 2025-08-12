«Радиостанция Судного дня» прожужжала сообщением о «толкосраме»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 отправила таинственное послание. Оно было выложено во вторник, 12 августа, в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Так, примерно в 20:04 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «толкосрам».

В эфире прозвучали шесть сообщений: «Кернер», «Рюшный» и «Джиночили», «Люкоспас», «Счесолуб» и «Дружность».

УВБ-76 — это радиостанция, работающая на коротких волнах. Она была запущена в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 известна как «жужжалка», поскольку в эфире на 99,99% преобладает обычное радиолокационное жужжание.

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76, более известная как радио «Судного дня», подала в эфир два новых сообщения.