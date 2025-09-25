Бабушкин пирог смерти: девочка умерла после семейного ужина

Бразильская бабушка оказалась под арестом после того, как приготовленный ею пирог привел к смерти одной из внучек и кошки. Об этом также сообщает Need To Know.

В Бразилии правоохранительные органы задержали 59-летнюю Изабель Кардозу де Андраде по подозрению в отравлении членов собственной семьи. Инцидент произошел в июле, когда женщина угостила внучек домашней выпечкой, после чего у детей проявились симптомы тяжелой интоксикации.

Младшая внучка скончалась в медицинском учреждении, несмотря на усилия врачей. Старшая девочка выжила, съев меньшую порцию пирога. Жертвой также стала домашняя кошка, отведавшая опасное угощение. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в остатках пирога и организме животного тербуфос — высокотоксичное соединение, применяемое в сельскохозяйственных ядохимикатах.

Подозреваемая активно взаимодействует со следствием, однако мотивы произошедшего остаются неясными. Следователи рассматривают обе версии — как преднамеренное преступление, так и случайное попадание опасного вещества в пищу. Установление точных обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее мальчик выпил опасное моющее средство в Петербурге.