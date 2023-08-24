Байден не удивился крушению самолета с Пригожиным в Тверской области

Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал катастрофу с частным самолетом Embraer Legacy, разбившимся в среду, 23 августа, в Тверской области у населенного пункта Куженкино.

Ранее в Белом доме выступили с официальным заявлением по произошедшему в Тверской области. Там пояснили, что внимательно следят за ситуацией и проинформировали о крушении частного самолета в Тверской области с Пригожиным на борту президента США.

Как заявил президент США, он отнюдь не удивлен такому стечению обстоятельств, имея ввиду, что на борту разбившегося самолета находился основатель и руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

«Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен», — приводит РИА Новости слова американского президента.

Напомним, в Росавиации подтвердили, что среди пассажиров разбившегося частного самолета значился Евгений Пригожин.