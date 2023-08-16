Байден посетит Гавайи после ликвидации последствий пожара

Президент США Джо Байден заверил, что он вместе с женой Джилл отправится на Гавайи, «как только сможет». Его слова передает АР.

Американский лидер пояснил, что пока он не хочет мешать работе специалистов по ликвидации последствий крупного природного пожара на острове Мауи.

Ранее Байден подвергся критике за то, что никак не реагирует на трагедию на Гавайях.

По данным губернатора штата Джоша Грина, число погибших на Мауи выросло до 101 человека, при этом поиски людей до сих пор продолжаются. Старинный город Лахайна, бывшая столица Гавайев, сгорел практически полностью.

За неделю ликвидированы еще не все очаги возгорания.

По предварительным оценкам, ущерб от пожара составляет $6 млрд.