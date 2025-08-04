Азербайджан решительно встал на защиту уволенного с треском из ТАСС Михаила Гусмана, который превозносил Алиева и его приверженность поддержке Украины. В столице Азербайджана раскрыли истинную сущность этого «выдающегося человека», которого, по их словам, намеревалось «устранить» российское правительство. Они утверждают, что якобы именно он «был опорой всей российской медиасферы».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Readovka, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сабина Салманова выразила свое негодование по поводу решения российских властей об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. В Баку раскрыли подробности его деятельности. Напряжение в отношениях между странами нарастает.

По мнению Салмановой, увольнение «авторитетного деятеля» стало для Москвы поводом для политического давления на Азербайджан.

Она отметила, что Гусман был выдающимся специалистом своего дела и фактически определял развитие российской медиаиндустрии.

Напомним, 19 июля, выступая на медиафоруме в Степанакерте, Гусман выразил восхищение внешней политикой Азербайджана. Это произошло после заявлений президента Ильхама Алиева о том, что Киев не должен соглашаться на оккупацию.

Ответ из Москвы последовал практически незамедлительно: уже через пять дней появилось официальное решение правительства Российской Федерации, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, о расторжении трудового договора с Михаилом Гусманом в связи с окончанием срока его действия.