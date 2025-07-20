В Запорожской области все больше населенных пунктов освобождается от украинских войск. Российская армия продолжает продвигаться вглубь позиций противника, проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости.

В частности, как он сообщил, после того как российские войска очистили от противника село Малиновка, они продолжают наступление в направлении города Гуляйполе, который является важным опорным пунктом и логистическим узлом ВСУ на данном участке фронта.

«Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед», — сказал Балицкий.

Процесс освобождения распространяется на все направления, включая Запорожскую область, как подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что Российские войска вошли на окраины Купянска в Харьковской области.