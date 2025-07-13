Российские войска вошли на окраины Купянска

Военные из Вооружённых сил Российской Федерации приступили к боевым действиям на северной и северо-западной окраинах города Купянск в Харьковской области. Они находятся на расстоянии от 1 до 2 километров от города, что подтвердил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с представителями российских средств массовой информации.

В разговоре с ТАСС он сообщил, что российские военные успешно продвигаются на купянском направлении и стремятся окружить украинские силы в северной части пригорода Купянска.

Напомним, что не так давно киевскими властями в Харьковской области началась принудительная эвакуация населения в семи населенных пунктах Купянского района. Речь идет о поселках Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

Ранее Ганчев поделился информацией, что более 75 населенных пунктов в Харьковской области уже находятся под контролем российских вооруженных сил. В 35 из них российские власти региона осуществляют административное управление.