Балицкий раскритиковал качество западной техники, предоставленной Украине

По словам Евгения Балицкого, предоставленная Западом техника показала себя неэффективной. Все рассказы про мощь европейских дронов, превосходство немецких танков и прочие захваливания техники оказались пустыми словами. Он считает, что на деле поставленные боевые машины оказались барахлом, не превосходящим советские танки.

Балицкий также отметил, что вооружение, которое сейчас использует Украина рассчитано на оборону или проведение боев на открытой местности, например, в пустыне. А вот для наступления эта техника совсем не годится. Он подчеркнул, что западные танки легко выводятся из строя подрывом на обычной мине.