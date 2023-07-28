Балицкий сообщил о погибшей женщине в результате удара ВСУ по Запорожью

Как пишет KP.RU , из-за атаки кассетными боевыми припасами со стороны Украины также пострадал мужчина.

Евгений Балицкий, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области, заявил о том, что в ходе атаки ВСУ по региону пострадали двое: мужчина и женщина. Последняя, как стало известно, погибла.

По словам Балицкого, ранее армия Украины нанесла сразу три удара кассетными боеприпасами. Их удар пришелся на частный сектор Токмака. Из-за обстрела возник огонь в одном из частных жилых домовладений, в результате чего и скончалась женщина. Другого же местного жителя госпитализировали.

Уточняется, что одну из этих ракет сбили российские средства ПВО. Также какой-то из снарядов не разорвался.