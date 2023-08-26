Балицкий: в оккупированном Запорожье люди очень ждут российскую армию и готовы ей помочь
Фото: [© РИА Новости / Евгений Биятов]
Россия владеет полной и исчерпывающей информацией о происходящем в настоящее время в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Как заявил он в беседе с РИА Новости, власти Запорожской области имеют все необходимые данные о дислокации войск ВСУ. И помогают им в этом прежде всего местные жители, живущие в оккупированном российском городе.
«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — пояснил Балицкий.
Глава региона добавил, что в Запорожье и многих других находящихся под контролем Киева городах области местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию, происходящую там, ожидают российскую армию и готовы ей помочь».
«ВСУ часто находятся на объектах, где дети или общежития, по ним не всегда можно ударить ракетами. Но когда такая возможность есть, это делается», - рассказал Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что на новых российских территориях прорабатывается введение нового федерального округа.