Балицкий: в оккупированном Запорожье люди очень ждут российскую армию и готовы ей помочь

Россия владеет полной и исчерпывающей информацией о происходящем в настоящее время в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Как заявил он в беседе с РИА Новости, власти Запорожской области имеют все необходимые данные о дислокации войск ВСУ. И помогают им в этом прежде всего местные жители, живущие в оккупированном российском городе.

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — пояснил Балицкий.

Глава региона добавил, что в Запорожье и многих других находящихся под контролем Киева городах области местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию, происходящую там, ожидают российскую армию и готовы ей помочь».

«ВСУ часто находятся на объектах, где дети или общежития, по ним не всегда можно ударить ракетами. Но когда такая возможность есть, это делается», - рассказал Балицкий.

Ранее Балицкий сообщил, что на новых российских территориях прорабатывается введение нового федерального округа.