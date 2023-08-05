Стало известно о проведении операции российскими силами, в ходе которой были уничтожены три штурмовые группы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) западнее Орехова. Об этом сообщает RT .

Успех операции был обеспечен благодаря работе российской разведки с воздуха. С помощью специальных средств были обнаружены и выявлены три штурмовые группы со стороны Вооруженных Сил Украины.

В ходе этого все они оказались уничтожены, противник отброшен, а солдаты отступили в северном направлении. Ранее в регионе российские силы уже уничтожили три штурмовые бригады ВСУ с помощью артиллерии.

Информацией об этом также поделился Евгений Балицкий в своих социальных сетях, занимая должность врио губернатора Запорожской области.