По словам Евгения Балицкого, занимающего должность врио губернатора Запорожской области, прошлой ночью удалось зафиксировать движение техники со стороны противника.

Таким образом, сразу девять колонн с техникой и личным составом попали под огонь ВС РФ. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в социальных сетях.

Также уточнялось, что за прошедшую ночь данные колонны потеряли четыре танка и столько же пикапов, восемь бронемашин, а также «150 человек из числа ВСУ убитыми».

По словам Балицкого, планы командования Вооруженных сил Украины довольно понятны: они всячески стремятся к закреплению на рубеже Работино – Вербовое. Для достижения цели на убой идут все имеющиеся резервы.