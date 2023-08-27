Балицкий заявил о потерях ВСУ за ночь на Запорожском участке боев
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Как сообщает RT, Вооруженные силы Украины потеряли более 150 служащих.
По словам Евгения Балицкого, занимающего должность врио губернатора Запорожской области, прошлой ночью удалось зафиксировать движение техники со стороны противника.
Таким образом, сразу девять колонн с техникой и личным составом попали под огонь ВС РФ. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в социальных сетях.
Также уточнялось, что за прошедшую ночь данные колонны потеряли четыре танка и столько же пикапов, восемь бронемашин, а также «150 человек из числа ВСУ убитыми».
По словам Балицкого, планы командования Вооруженных сил Украины довольно понятны: они всячески стремятся к закреплению на рубеже Работино – Вербовое. Для достижения цели на убой идут все имеющиеся резервы.