Басков и Лепс пообещали выплачивать бойцам премии за каждый подбитый танк
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Вчера вечером в рамках ПМЭФ прошла вечеринка «Русской медиагруппы», на которой звезды российской эстрады Николай Басков, Григорий Лепс и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявили, что будут премировать бойцов ВС РФ за каждый подбитый танк противника.
Музыканты пообещали выплачивать за каждый уничтоженный «Леопард» или «Абрамс» по миллиону рублей.
«Мы люди творческие, мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись», – сказал Николай Басков.
Артисты призвали коллег присоединиться к акции.
Ранее Басков и Лепс неоднократно выезжали на Донбасс с концертами и гуманитарной помощью. Григорий Лепс даже заявлял, что готов поучаствовать в боевых действиях – в молодости он проходил срочную службу.