Бассейн в центре «Ясенки» планируется достроить до конца года

Бассейн в реабилитационном центре «Ясенки» в Вороновском планируется достроить до конца текущего года. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводится в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств при поддержке губернатора Московской области.

Сейчас на объекте уже готов монолитный каркас и возводятся стены. После этого начнутся фасадные и кровельные работы, прокладка инженерных коммуникаций и теплотрассы. Оборудование бассейна начнут устанавливать до конца месяца. Также до конца сентября стартуют облицовочные и изоляционные работы.

В бассейне будет три дорожки по 25 метров. Также обустроят отдельную чашу с подъемником, установят акватренажеры, оборудуют медицинские кабинеты.