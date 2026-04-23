«Бассейны не там, где надо». Гостиничный комплекс на «Горном воздухе» отклонился от проекта на 8–9 этажах

Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области подала иск в арбитражный суд. Ведомство добивается привлечения к административной ответственности компании ООО «Гамма», которая выступает застройщиком гостиничного комплекса, расположенного на средней площадке спортивно-туристического кластера «Горный воздух».

Как сообщает пресс-служба регионального арбитража, итоги внеплановой выездной проверки показали: реальная конфигурация стен, колонн, межэтажных перекрытий, шахт для лифтов и даже чаш бассейнов не совпадает с проектной документацией. Более того, восьмой и девятый надземные этажи были возведены без выданного разрешения на строительство.

В заявлении инспекции подчеркивается: любые изменения ключевых характеристик объекта напрямую влияют на его надежность и эксплуатационную безопасность. При этом застройщик систематически оставлял без внимания предписания об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось о том, что в Апрелевке Наро-Фоминска достроили здание новой гостиницы.