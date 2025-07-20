Бастрыкин возмутился историей девочки из лагеря в Каменске-Уральском

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ходе расследования инцидента, связанного с девочкой из Каменска-Уральского. В летнем лагере города ей не оказали медицинскую помощь, когда она потеряла сознание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В медицинском учреждении у ребенка врачи диагностировали легкое сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом конечности.

«В социальных медиа сообщалось, что в одном из детских лагерей Свердловской области 8-летняя девочка травмировалась, упав с уличного спортивного инвентаря», — сказано в заявлении ведомства.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В деле также отмечено, что работники лагеря не приняли должных мер в связи с инцидентом и не оказали медицинскую помощь пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Крыму «Лада» протаранила Mitsubishi: погибли взрослый и ребенок, еще пятеро пострадали.