В Крыму «Лада» протаранила Mitsubishi: погибли взрослый и ребенок, пятеро пострадали

В результате ДТП, произошедшего неподалеку от деревни Наташино на западе Крыма, два человека, включая несовершеннолетнего, погибли, еще пятеро получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Крым.

Трагедия произошла вечером в субботу, 19 июля, на трассе Черноморское-Евпатория. Причиной инцидента стала спешка и невнимательность одного из водителей.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении Евпатории, вблизи села Наташино при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, двигавшегося во встречном направлении», — говорится в сообщении полиции.

По информации, полученной от сотрудников полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, включая одного несовершеннолетнего. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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