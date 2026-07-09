Батюшка из Можайска дал добро на фильм о семейных обидах: «Дед Фомич» вышел в прокат

В российский прокат вышла картина «Дед Фомич» — семейная история о том, как годы взаимных обид разделяют родных людей. Проект создан при духовной поддержке благочинного церквей Можайского округа отца Иоанна Лободы, а режиссером стал его племянник Григорий Сухов. Священник лично присутствовал на премьере и призвал зрителей брать на сеанс всю семью, пишет REGIONS .

Кинотеатры страны начали показывать «Деда Фомича» — ленту, которая родилась не на студийном конвейере, а из личной истории. Авторы сознательно отказались от пафосных монологов и надрывных сцен. Вместо этого зрителя ждет честный взгляд на то, как обиды, копившиеся десятилетиями, превращают близких в чужих людей.

Отец Иоанн Лобода, чье благословение получил режиссер, поделился впечатлениями в соцсетях. По его словам, история проста, но узнаваема: каждый хотя бы раз откладывал важный разговор с матерью или не решался простить отца. Картина показывает, что восстановить связь можно, если не ждать удобного момента.

Священник особо подчеркнул: фильм не учит жизни и не раздает готовых рецептов. Он лишь дает повод. Повод снять трубку, сесть в машину или просто обнять того, с кем давно не говорили по душам.

В своем блоге благочинный отметил, что сегодня, когда семьи часто существуют параллельно, такое кино попадает в нерв времени. Он рекомендовал приходить на сеанс с супругами, детьми и родителями — чтобы после просмотра не прятать глаза, а начать разговор, который откладывали слишком долго.