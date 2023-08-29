Baza: пропавшая фигуристка Горбачева отказалась приходить на тренировку

Перед исчезновением фигуристки Алины Горбачевой, у нее возник конфликт с ее тренером Софьей Федченко.

Об этом пишет Baza. Согласно информации из источника СМИ, ссора произошла перед началом тренировки. Алина убежала в раздевалку, и когда тренер зашла туда, она увидела только коньки Горбачевой.

Изначально тренеры полагали, что Алина возможно просто вспылила и ушла на некоторое время, и она либо вернется на лед, либо вернется домой, так как Федченко и Горбачева жили вместе. Однако, когда стало ясно, что девушки нет ни в здании, ни поблизости, начался поиск. К поиску были привлечены сотрудники полиции и поисковики. При себе у Алины были личные вещи, включая паспорт, деньги, телефон, планшет и рюкзак.

Данные девушки были внесены в базу по распознаванию лиц, но пока она не была замечена на камерах в Москве.

По данным Baza, в ближайшее время у Алины не было запланировано серьёзных выступлений. Она готовилась к сезону в более спокойном режиме, поэтому чем вызвано такое поведение - остается только догадываться.