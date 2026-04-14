Беглые кони бросили вызов водителям на трассе в Подмосковье: нарушителей ПДД сняли на видео

В районе деревни Полушкино под Кубинкой утро началось с необычного дорожного коллапса, сообщает REGIONS . На проезжую часть выбежали лошади. Животные без предупреждения превратились в полноценных участников дорожного движения, чем серьезно осложнили ситуацию для водителей.

Инцидент попал на видео. Очевидцы сняли, как табун галопом пересекает асфальт, а машины вынуждены тормозить и маневрировать, чтобы избежать столкновения. Обошлось без происшествий. Сам ролик, снятый водителем, быстро разошелся по соцсетям и набрал популярность.

«На дороге, без прав, без номеров, зато с характером», — так с юмором подписал утренний забег скакунов автор видео.

Однако юмористический настрой свидетелей не отменяет серьезных правовых последствий. Как пояснил в беседе с REGIONS юрист Сергей Самсонов, в первую очередь ответственность за четвероногих беглецов лежит на их владельце. Если лошади оказались на проезжей части из-за ненадлежащего контроля, хозяину придется отвечать кошельком.

«В случае ДТП, вред, причиненный имуществу, в данном случае — автомобилям, вследствие ненадлежащего контроля за животным, подлежит возмещению. Если будет доказано, что животные оказались на дороге по вине хозяина, он обязан возместить понесенный ущерб. Стоимость ущерба, как правило, устанавливается на основании документов», — отметил специалист.

Правила дорожного движения четко регламентируют обращение с животными. Запрещено оставлять их без надзора на дороге, прогонять в темное время суток или при плохой видимости, а также вести по асфальтированным дорогам, если есть альтернативные пути. Нарушение грозит административным штрафом.

Юрист также напомнил о статье «Несоблюдение требований к содержанию животных». Она предусматривает наказание за любые нарушения, повлекшие вред жизни, здоровью или имуществу. Если выяснится, что владелец не сам контролировал животное, а поручил это другому лицу, ответственность может лечь на временного присматривающего.

Самсонов разъяснил и финансовую сторону вопроса. Если виновником аварии признан владелец лошади, выплаты по ОСАГО не производятся. В такой ситуации ущерб возмещается за счет КАСКО пострадавшего автомобилиста либо в судебном порядке — напрямую с хозяина животного.

Если же вина лежит на водителе, владелец лошади вправе получить компенсацию до 400 тысяч рублей по ОСАГО виновника. Самый сложный вариант — когда установить собственника животного невозможно. В этом случае все расходы на ремонт автомобиля ложатся на плечи самого водителя.

